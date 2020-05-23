Ранее в социальных сетях Галицкого призывали принять участие в губернаторских выборах.
"Люди, которые это делают, должны понять следующее: я неоднократно заявлял и заявляю об отсутствии планов заниматься политической деятельностью в какой-либо форме.
Мы все должны поддержать действующего губернатора в решении насущных проблем", - приводит слова Галицкого "Югополис".
"Краснодар" в нынешнем сезоне РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко.
Галицкий заявил об отсутствии планов заниматься политической деятельностью
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал о том, что не планирует заниматься политикой.
Фото: Югополис
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