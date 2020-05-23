Жена Погребняка рассказала, как семья переносит коронавирус

Жена нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария в своем инстаграме опубликовала новый пост.Девушка рассказала, что у нее пропало обояние и она ничего не чувствует.Вчера, 22 мая стало известно, что все члены семьи заразились коронавирусной инфекцией.