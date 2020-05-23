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Жена Погребняка рассказала, как семья переносит коронавирус

Жена нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария в своем инстаграме опубликовала новый пост.

Девушка рассказала, что у нее пропало обояние и она ничего не чувствует.

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Доброе утро наши друзья?? Спасибо вам за колоссальную поддержку?? Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно????? даже сделать глоток воды! Воспалились гланды! Мое лечение: пока лечить по симптоматике! Антибиотики не пью Муж находится в больнице, проходит курс лечения! двусторонняя пневмония У старшего сына температуры нет, есть сильный кашель! Ему по КТ поставили пневмонию! Прописали антибиотик сумамед! Пашка ( младший): вчера прошла рвота, но температура держится 37! Из лечения обильное питьё! Завтра повторно сдаем кровь! Младший: сегодня температуры нет, ничего не болит, самый здоровый из нас) Мы надеемся, что скоро все это закончится! ??

A post shared by Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) on



Вчера, 22 мая стало известно, что все члены семьи заразились коронавирусной инфекцией.

Жена Погребняка сообщила, что вся ее семья заразилась коронавирусом

Украинский защитник "Урала" Кулаков поддержал заболевшего коронавирусом Погребняка (видео)


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Теги: Погребняк
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