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Президент "Урала" - о состоянии Погребняка: нельзя сказать, что все хорошо

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о состоянии нападающего команды Павла Погребняка.
Фото: ФК "Урал"
Напомним, у футболиста и всей его семьи был диагностирован коронавирус.

Иванов отметил, что состояние игрока пока нельзя назвать хорошим.

"Павел находится под наблюдением врачей, ходим каждый день к нему. Всё у него нормально, дай бог, пройдет. Нельзя, конечно, сказать, что у него всё хорошо, но всё будет хорошо. Всё под контролем. Павел не общался с нашими футболистами. Он сдал тест на коронавирус и уехал. Перед началом тренировок всех проверили, только у него одного тест показал", - приводит слова Иванова "Р-Спорт".

По словам Иванова, вся команда еще раз пройдет тестирование на коронавирус.

36-летний футболист в нынешнем сезоне провел 12 матчей и забил два гола.

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Теги: Погребняк Урал
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