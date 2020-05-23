Президент "Урала" - о состоянии Погребняка: нельзя сказать, что все хорошо

Напомним, у футболиста и всей его семьи был диагностирован коронавирус.
Иванов отметил, что состояние игрока пока нельзя назвать хорошим.
"Павел находится под наблюдением врачей, ходим каждый день к нему. Всё у него нормально, дай бог, пройдет. Нельзя, конечно, сказать, что у него всё хорошо, но всё будет хорошо. Всё под контролем. Павел не общался с нашими футболистами. Он сдал тест на коронавирус и уехал. Перед началом тренировок всех проверили, только у него одного тест показал", - приводит слова Иванова "Р-Спорт".
По словам Иванова, вся команда еще раз пройдет тестирование на коронавирус.
36-летний футболист в нынешнем сезоне провел 12 матчей и забил два гола.
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Фото: ФК "Урал"
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