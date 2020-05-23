- В Швеции делают мало тестов, гораздо меньше, чем в России. Их берут только в госпиталях у пациентов с тяжелой формой, а также у стариков. Поэтому у нас в стране такой высокий процент смертей. И очень многие не знают, подхватили они коронавирус или нет.
Вернулся в четверг вместе с Классоном, Фьолусоном, Олссоном - и сразу сделал тест, его результат оказался отрицательным. Теперь буду сидеть на 14-дневном карантине, - приводит слова Берга СЭ.
По статистике на 23 мая, в России выявлено 335 882 заражений коронавирусом (9 434 за последние сутки), 107 936 человек выздоровело, 3 388 - умерло.
Легионеры "Краснодара" из Скандинавии прибыли в Россию
Маркус Берг пополнил состав "Краснодара" в июле 2019-го года, подписав контракт на один год. Ранее шведский форвард выступал в ОАЭ за "Аль-Айн".
В первом туре после рестарта чемпионата России Берг вышел на замену в матче с "Уфой" и забил гол после эффектной комбинации футболистов "Краснодара".
Всего в РПЛ 2019/2020 на счету 33-летнего нападающего 15 матчей за "Краснодар" и 5 забитых мячей.
"Краснодар" в турнирной таблице РПЛ идёт на третьем месте, отставание от лидирующего "Зенита" - 9 очков.
Берг: в Швеции делают меньше тестов, чем в России, поэтому у нас высокий процент смертей
Форвард "Краснодара" Маркус Берг прокомментировал ситуацию с коронавирусом у себя на родине.
Фото: СЭ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!