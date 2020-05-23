Свернуть все/Развернуть все

Илич: Николич - очень хороший тренер и человек. В "Олимпии" игроки были расстроены, когда он ушел

Экс-защитник московского "Локомотива" Бранко Илич заявил, что специалист Марко Николич во всех своих командах показывал себя большим профессионалом.
Фото: Sportbox
Илич выступал за сербский "Партизан", в то время, когда командой руководил Николич с 2014 по 2015.

- Марко Николич - очень хороший тренер и человек. Он всегда настроен на 100% и требует ровно того же от своих подопечных.

Когда он только приходил в "Партизан" про него говорили, что он неопытный и не может быть тренером. А он доказал все своими результатами. Дважды выиграл чемпионат, один раз - Кубок Сербии, выходили в групповой этап Лиги Европы.

Когда я приехал в "Олимпию", игроки были очень расстроены, что Марко ушел. Во всех командах, в которых он работал, он показал себя с наилучшей стороны, - цитирует Илича Metaratings.

Соглашение с 73-летним Семиным, которое истекает 31 мая 2020 года, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит клуб 1 июня.

Четвертый приход Семина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.

"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Николич Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Джейдон Санчо установил клубный рекорд по ассистам за сезон
Тульский "Арсенал" ведет переговоры о продлении контрактов и выборе тренировочной базы
Источник: "Арсенал" изучает рынок на предмет нового главного тренера 2
Немецкие клубы проводят домашние матчи хуже, чем до приостановки чемпионата на карантин 1
Легионеры "Уфы" прибыли в Россию
"Краснодар" заявил, что в составе нет заболевших коронавирусом. Ранее болезнь перенес Шапи
Кокорин выложил фото с автомобилем за 23 млн рублей 9
"Боруссия Д" выиграла у "Вольфсбурга" в гостях
"Байер" победил "Боруссию" Менхенгладбах
Хеведес не прилетел в Москву, так как опасается за свое здоровье 5
"Спартак" приступил к возобновлению сезона в Тарасовке
У Солтмурада Бакаева коронавирус не диагностирован
Зелимхан Бакаев заражен коронавирусом. У Зобнина антитела 10
Берг вспомнил историю, когда Быстров назвал его деревом 2
"Боруссия М" установила на трибунах своего стадиона 13 тысяч картонных болельщиков
Илич: Николич - очень хороший тренер и человек. В "Олимпии" игроки были расстроены, когда он ушел 2
Спортивный директор "Боруссии": Гетце покинет команду по окончании сезона 1
Кержаков выложил фото в шапочке из фольги: а как вы готовитесь к переходу на 5G? 1
Берг: в Швеции делают меньше тестов, чем в России, поэтому у нас высокий процент смертей 2
"Вольфсбург" примет Дортмунд, "Боруссия М" сыграет с "Байером". Составы на матчи Бундеслиги
Стала известна дата возобновления сезона в чемпионате Испании
Президент "Урала" - о состоянии Погребняка: нельзя сказать, что все хорошо
Жена Погребняка рассказала, как семья переносит коронавирус 5
Галицкий заявил об отсутствии планов заниматься политической деятельностью 2
Стало известно, когда стартует следующий розыгрыш чемпионата Франции
"Локомотив", "Динамо" и "Спартак" привели свои базы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора 1
Украинский защитник "Урала" Кулаков поддержал заболевшего коронавирусом Погребняка (видео) 1
"Ты будешь всегда в моем сердце". Деспотович попрощался с "Оренбургом" 1
Деспотович в социальных сетях намекает на переход в турецкий "Трабзонспор"
"Это самый серьезный вариант". Агент Деспотовича рассказал об интересе "Ростова" 3
Все новости