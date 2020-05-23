Илич выступал за сербский "Партизан", в то время, когда командой руководил Николич с 2014 по 2015.
- Марко Николич - очень хороший тренер и человек. Он всегда настроен на 100% и требует ровно того же от своих подопечных.
Когда он только приходил в "Партизан" про него говорили, что он неопытный и не может быть тренером. А он доказал все своими результатами. Дважды выиграл чемпионат, один раз - Кубок Сербии, выходили в групповой этап Лиги Европы.
Когда я приехал в "Олимпию", игроки были очень расстроены, что Марко ушел. Во всех командах, в которых он работал, он показал себя с наилучшей стороны, - цитирует Илича Metaratings.
Соглашение с 73-летним Семиным, которое истекает 31 мая 2020 года, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит клуб 1 июня.
Четвертый приход Семина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
Илич: Николич - очень хороший тренер и человек. В "Олимпии" игроки были расстроены, когда он ушел
Экс-защитник московского "Локомотива" Бранко Илич заявил, что специалист Марко Николич во всех своих командах показывал себя большим профессионалом.
Фото: Sportbox
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