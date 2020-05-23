Свернуть все/Развернуть все

Берг вспомнил историю, когда Быстров назвал его деревом

Форвард "Краснодара" Маркус Берг прокомментировал высказывание экс-хавбека команды Владимира Быстрова, который сравнил его с сосной.
Фото: инстаграм Быстрова
- Никогда не концентрируюсь на критике. Когда в Швеции не забиваю за сборную, и какой-нибудь большой в прошлом игрок критикует меня в эфире, то тоже создается резонанс: люди, которые мало смотрят футбол и ничего не читают, начинают думать, что сказанное экспертом - правда.

Поначалу я действительно не очень хорошо выступал за "Краснодар", но со временем стал лучше. Моя цель - попасть с клубом в Лигу чемпионов, - приводит слова Берга СЭ.

Напомним, в августе прошлого года в сторис своего инстаграма Владимир Быстров опубликовал фотографию сосны, а на ее фоне написал "Берг М." и добавил хэштег #краснадар. На следующем снимке Быстров задался вопросом, что лучше, сосна или Берг.

"Я и сам был деревом". Быстров объяснил, почему сравнил Берга с сосной

"Краснодар": Берг за 19 матчей забил столько, сколько Быстров за 53

Маркус Берг пополнил состав "Краснодара" в июле 2019-го года, подписав контракт на один год. Всего в РПЛ 2019/2020 на счету 33-летнего нападающего 15 матчей за "Краснодар" и 5 забитых мячей.

"Краснодар" в турнирной таблице РПЛ идёт на третьем месте, отставание от лидирующего "Зенита" - 9 очков.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Берг Быстров Краснодар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Джейдон Санчо установил клубный рекорд по ассистам за сезон
Тульский "Арсенал" ведет переговоры о продлении контрактов и выборе тренировочной базы
Источник: "Арсенал" изучает рынок на предмет нового главного тренера 2
Немецкие клубы проводят домашние матчи хуже, чем до приостановки чемпионата на карантин 1
Легионеры "Уфы" прибыли в Россию
"Краснодар" заявил, что в составе нет заболевших коронавирусом. Ранее болезнь перенес Шапи
Кокорин выложил фото с автомобилем за 23 млн рублей 9
"Боруссия Д" выиграла у "Вольфсбурга" в гостях
"Байер" победил "Боруссию" Менхенгладбах
Хеведес не прилетел в Москву, так как опасается за свое здоровье 5
"Спартак" приступил к возобновлению сезона в Тарасовке
У Солтмурада Бакаева коронавирус не диагностирован
Зелимхан Бакаев заражен коронавирусом. У Зобнина антитела 10
Берг вспомнил историю, когда Быстров назвал его деревом 2
"Боруссия М" установила на трибунах своего стадиона 13 тысяч картонных болельщиков
Илич: Николич - очень хороший тренер и человек. В "Олимпии" игроки были расстроены, когда он ушел 2
Спортивный директор "Боруссии": Гетце покинет команду по окончании сезона 1
Кержаков выложил фото в шапочке из фольги: а как вы готовитесь к переходу на 5G? 1
Берг: в Швеции делают меньше тестов, чем в России, поэтому у нас высокий процент смертей 2
"Вольфсбург" примет Дортмунд, "Боруссия М" сыграет с "Байером". Составы на матчи Бундеслиги
Стала известна дата возобновления сезона в чемпионате Испании
Президент "Урала" - о состоянии Погребняка: нельзя сказать, что все хорошо
Жена Погребняка рассказала, как семья переносит коронавирус 5
Галицкий заявил об отсутствии планов заниматься политической деятельностью 2
Стало известно, когда стартует следующий розыгрыш чемпионата Франции
"Локомотив", "Динамо" и "Спартак" привели свои базы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора 1
Украинский защитник "Урала" Кулаков поддержал заболевшего коронавирусом Погребняка (видео) 1
"Ты будешь всегда в моем сердце". Деспотович попрощался с "Оренбургом" 1
Деспотович в социальных сетях намекает на переход в турецкий "Трабзонспор"
"Это самый серьезный вариант". Агент Деспотовича рассказал об интересе "Ростова" 3
Все новости