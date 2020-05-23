- Никогда не концентрируюсь на критике. Когда в Швеции не забиваю за сборную, и какой-нибудь большой в прошлом игрок критикует меня в эфире, то тоже создается резонанс: люди, которые мало смотрят футбол и ничего не читают, начинают думать, что сказанное экспертом - правда.
Поначалу я действительно не очень хорошо выступал за "Краснодар", но со временем стал лучше. Моя цель - попасть с клубом в Лигу чемпионов, - приводит слова Берга СЭ.
Напомним, в августе прошлого года в сторис своего инстаграма Владимир Быстров опубликовал фотографию сосны, а на ее фоне написал "Берг М." и добавил хэштег #краснадар. На следующем снимке Быстров задался вопросом, что лучше, сосна или Берг.
"Я и сам был деревом". Быстров объяснил, почему сравнил Берга с сосной
"Краснодар": Берг за 19 матчей забил столько, сколько Быстров за 53
Маркус Берг пополнил состав "Краснодара" в июле 2019-го года, подписав контракт на один год. Всего в РПЛ 2019/2020 на счету 33-летнего нападающего 15 матчей за "Краснодар" и 5 забитых мячей.
"Краснодар" в турнирной таблице РПЛ идёт на третьем месте, отставание от лидирующего "Зенита" - 9 очков.
Берг вспомнил историю, когда Быстров назвал его деревом
Форвард "Краснодара" Маркус Берг прокомментировал высказывание экс-хавбека команды Владимира Быстрова, который сравнил его с сосной.
Фото: инстаграм Быстрова
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