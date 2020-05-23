Бакаев остался в Москве и переносит болезнь дома. Зобнин в свою очередь уже перенес инфекцию и в настоящий момент полностью здоров.
- Роман Зобнин перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции. Во время карантина мы постоянно были на связи со всеми футболистами команды и знаем, кто как себя чувствовал, - приводит слова руководителя медицинского штаба "красно-белых" Михаила Бутовского сайт "Спартака".
Также Бутовский отметил, что Зобнин уже не является переносчиком инфекции и что его нахождение на базе не несет опасности для партнеров и персонала. Что касается Зелимхана Бакаева, сейчас он помещен на домашний карантин. У футболиста нет клинических проявлений болезни, она протекает бессимптомно.
По статистике на 23 мая, в России выявлено 335 882 заражений коронавирусом (9 434 за последние сутки), 107 936 человек выздоровело, 3 388 - умерло.
Зелимхан Бакаев заражен коронавирусом. У Зобнина антитела
Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев сдал положительный тест на коронавирус, проверка его одноклубника Романа Зобнина выявила наличие в крови антител.
Фото: Спорт24
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