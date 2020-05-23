Об этом сообщает СЭ. Он сдал тест вместе с игроками "Рубина". По его итогам заражение выявлено лишь у защитника Константина Плиева.
Зелимхан Бакаев заражен коронавирусом. У Зобнина антитела
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев сейчас помещен на домашний карантин. У футболиста нет клинических проявлений болезни, она протекает бессимптомно.
По статистике на 23 мая, в России выявлено 335 882 заражений коронавирусом (9 434 за последние сутки), 107 936 человек выздоровело, 3 388 - умерло.
Заболел Погребняк, в "Оренбурге" у четверых антитела. Ситуация с коронавирусом в РПЛ
У Солтмурада Бакаева коронавирус не диагностирован
Полузащитник казанского "Рубина" Солтмурад Бакаев, брат зараженного коронавирусом Зелимхана Бакаева не инфицирован.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!