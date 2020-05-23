Информацию приводит официальный сайт москвичей. В четверг члены клуба прошли тестирование на COVID-19. У Бакаева выявлен вирус, у Зобнина обнаружены антитела.
Зелимхан Бакаев заражен коронавирусом. У Зобнина антитела
На двухнедельном карантине в Москве остался глава медицинского штаба Михаил Бутовский. Ранее он участвовал в лечении больных коронавирусом.
Также наставник "красно-белых" Доменико Тедеско и его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки вынуждены пройти карантинные мероприятия. Вместе с ними пока воздержатся от тренировок Самуэль Жиго, Гус Тиль, Алекс Крал и Джордан Ларссон. Все они прилетели в Россию недавно. Все легионеры будут проходить самоизоляцию на базе в Тарасовке: они разместились в отдельном корпусе.
Отмечается, что руководить процессом пока будет тренер по физподготовке Владимир Чепзанович.
"Спартак" приступил к возобновлению сезона в Тарасовке
23 мая представители московского "Спартака" собрались на клубной базе в Тарасовке, где ближайшие несколько недель будут жить и готовиться к возобновлению сезона.
Фото: ФК "Спартак"
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