"Иногда можно", - добавил игрок.
На фото запечатлен Rolls-Royce Wraith. Его цена на российском рынке составляет 23 миллиона рублей.
Пост прокомментировал бывший одноклубник Кокорина Александр Кержаков: "У Ваньки Новосельцева для фото одолжил?"
29-летний Кокорин вторую половину сезона выступает на правах аренды за "Сочи". В четырех матчах за клуб форвард забил три гола. Права на футболиста принадлежат "Зениту".
Кокорин выложил фото с автомобилем за 23 млн рублей
Форвард "Сочи" Александр Кокорин выложил фото в свой инстаграм с дорогим автомобилем.
Фото: инстаграм Кокорина
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