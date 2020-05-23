- Перед началом подготовки к возобновлению сезона в РПЛ футболисты, тренерский штаб и персонал прошли тестирование на COVID-19. 23 мая стало известно, что все тесты дали отрицательный результат. На данный момент в "Краснодаре" нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает официальный сайт "быков".
Ранее игрок "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов говорил, что переболел коронавирусом. Шапи также заявил, что сам попросил "Краснодар" не сообщать о своей госпитализации в больницу, чтобы "не беспокоить своих близких".
Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что переболел коронавирусом
По статистике на 23 мая, в России выявлено 335 882 заражений коронавирусом (9 434 за последние сутки), 107 936 человек выздоровело, 3 388 - умерло.
"Краснодар" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
"Краснодар" заявил, что в составе нет заболевших коронавирусом. Ранее болезнь перенес Шапи
Пресс-служба "Краснодара" выступила с заявлением, что все члены клуба здоровы.
Фото: Football24.ru
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!