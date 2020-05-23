Как сообщает СЭ, "канониры" могут заехать в Кратово в начале июня и провести там закрытый сбор, если будут улажены необходимые формальности.
Также руководство команды работает над вопросом продления контрактов тренерского штаба Игоря Черевченко и ряда игроков. У Виктора Альвареса, Даниила Лесового и Александра Ломовицкого заканчиваются соглашения этим летом. У Лесового и Ломовицкого - аренда.
Как сообщил президент "Арсенала" Гурам Аджоев, решение о продлении контрактов тренерского штаба будет принято в зависимости от результатов этого.
Источник: "Арсенал" изучает рынок на предмет нового главного тренера
Уткин: Юрий Семин с нового сезона примет "Арсенал"
"Арсенал" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на седьмом месте турнирной таблицы, имея в активе 28 очков.
Тульский "Арсенал" ведет переговоры о продлении контрактов и выборе тренировочной базы
Тульский "Арсенал" рассматривает вариант с базой в подмосковном Кратове, также в клубе размышляют о пролонгации контрактов, которые истекают летом.
Фото: Sportbox
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