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Тульский "Арсенал" ведет переговоры о продлении контрактов и выборе тренировочной базы

Тульский "Арсенал" рассматривает вариант с базой в подмосковном Кратове, также в клубе размышляют о пролонгации контрактов, которые истекают летом.
Фото: Sportbox
Как сообщает СЭ, "канониры" могут заехать в Кратово в начале июня и провести там закрытый сбор, если будут улажены необходимые формальности.

Также руководство команды работает над вопросом продления контрактов тренерского штаба Игоря Черевченко и ряда игроков. У Виктора Альвареса, Даниила Лесового и Александра Ломовицкого заканчиваются соглашения этим летом. У Лесового и Ломовицкого - аренда.

Как сообщил президент "Арсенала" Гурам Аджоев, решение о продлении контрактов тренерского штаба будет принято в зависимости от результатов этого.

Источник: "Арсенал" изучает рынок на предмет нового главного тренера

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"Арсенал" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на седьмом месте турнирной таблицы, имея в активе 28 очков.


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Теги: Арсенал Тула
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