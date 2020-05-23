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"Оренбург" провел первую командную тренировку на домашней арене после паузы

Футболисты "Оренбурга" сегодня провели первую тренировку после долгой паузы.

"Принимаются все положенные меры предосторожности", - говорится в сообщении оренбуржского клуба.



Вчера сообщалось, что три игрока команды не смогли вернуться в Россию из-за проблем с документами. Сегодня стало известно, что лучший бомбардир "Оренбурга" Джордже Деспотович покинет команду.

"Оренбург" в турнирной таблице занимает 13-е место.


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Теги: Оренбург
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