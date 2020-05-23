"Оренбург" провел первую командную тренировку на домашней арене после паузы

Футбольный Клуб «Оренбург» после долгой паузы приступил к тренировочному процессу на стадионе «Газовик» ???



??Принимаются все положенные меры предосторожности. pic.twitter.com/z4c75j4UFb — ФК Оренбург (@fcorenburg) May 23, 2020

Футболисты "Оренбурга" сегодня провели первую тренировку после долгой паузы."Принимаются все положенные меры предосторожности", - говорится в сообщении оренбуржского клуба.Вчера сообщалось, что три игрока команды не смогли вернуться в Россию из-за проблем с документами. Сегодня стало известно, что лучший бомбардир "Оренбурга" Джордже Деспотович покинет команду."Оренбург" в турнирной таблице занимает 13-е место.