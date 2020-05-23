Напомним, РПЛ была приостановлена 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить сезон 21 июня.
"Ждал этого решения с нетерпением. Поэтому принял его с позитивом — других мыслей вообще нет. Даже невзирая на определенные риски и обстоятельства. Понятно, что споров до сих пор много. Но есть и примеры — чемпионат Белоруссии и чемпионат Германии. Здравый смысл все же берет верх, а страх и истерия отступают", - приводит слова Малафеева "Матч ТВ".
На первом месте в турнирной таблице РПЛ идет "Зенит", у которого 50 очков. В тройку также входят "Локомотив" (41) и "Краснодар" (41).
"Здравый смысл все же берет верх, а страх и истерия отступают". Малафеев - о возобновлении РПЛ
Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал возобновление чемпионата России.
Фото: Матч ТВ
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