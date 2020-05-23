Глушаков объяснил, зачем уехал играть за "Ахмат"

Напомним, что Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год. Игрок покинул команду со скандалом, связанным с конфликтом Глушакова с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
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- Как переживал неприятные события последних лет? Как говорят, собаки лают, караван идет. У меня есть цель, амбиции, силы. Я играю в футбол, делаю любимое дело, и футбол меня отвлекал от этого.
Вот уехал в "Ахмат" – просто перезагрузить себе голову чуть-чуть, поиграть в футбол. Чтобы как-то все в затишье ушло с каких-то телеканалов плюс-минус,- сказал Глушаков в эфире телеканала "Матч Премьер".
В текущем сезоне Глушаков провёл на поле в рамках РПЛ 17 матчей и забил два гола.
Ахмат" после 22-х туров занимает последнюю строчку РПЛ. Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.
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Фото: GLP
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