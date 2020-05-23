"Привет, игрочишка". Глушаков рассказал, что Карпин хотел видеть его в "Ростове"

- В один прекрасный момент написал Валерий Георгиевич [Карпин]: "Привет, игрочишка. Как у тебя с контрактом? Какие предложения? Что думаешь делать в дальнейшем?"
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Я сказал, что пока не известно. На тот момент я еще не расторг контракт со "Спартаком". Мы переговорили. Он сказал, что попозже наберет. Спросил, готов ли я [к переходу].
Я сказал, что готов рассмотреть [такой вариант]. Но потом, как я понял, они кого-то не продали, то ли Рому [Еременко], и дальше осталось все по-прежнему, - сказал Глушаков в эфире телеканала "Матч Премьер".
В текущем сезоне Глушаков провёл на поле в рамках РПЛ 17 матчей и забил два гола.
Ахмат" после 22-х туров занимает последнюю строчку РПЛ. "Ростов" - четвёртый. Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.
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Фото: ФК "Ахмат"
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