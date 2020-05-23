Напомним, что нигерийский футболист покинул армейцев летом 2016 года. Сообщалось, что за трансфер "Лестер" заплатил около 20-ти миллионов евро.
- До того, как "Лестер" купил меня, они говорили мне, что Марез покинет команду, но в итоге он не ушел. Если бы я знал, что Марез останется, я бы не присоединился к "Лестеру".
Я бы остался в ЦСКА, - приводит слова игрока Owngoalnigeria.com.
На данный момент Муса выступает за "Аль-Наср".
Муса: остался бы в ЦСКА, если бы знал, что Марез не уйдет из "Лестера"
Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса рассказал, при каких условиях он не стал бы покидать российскую команду.
Фото: ПФК ЦСКА
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