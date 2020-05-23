Официальный сайт самарцев сообщает, что сербский игрок не вернется в Россию для возобновления сезона. Срок его соглашения истекает 31 мая, и оно не будет продлено.
26-летний Срджан Мияйлович выступает за "Крылья" с 2017 года. В составе команды защитник провел 72 матча и забил 4 гола.
Также футболист за свою карьеру выступал за сербскую "Црвену Звезду" и турецкий "Кайсериспор".
"Крылья Советов" не будут продлевать контракт с Мияйловичем
Самарские "Крылья Советов" объявили, что полузащитник Срджан Мияйлович покинет клуб по окончании контракта.
Фото: сайт "Крыльев Советов"
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