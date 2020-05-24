Украинский хавбек "Санкт-Паули" Тащи: в Европе к геям относятся нормально

Украинский полузащитник немецкого клуба "Санкт-Паули" Борис Тащи рассказал об отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации в Европе.

Фото: Footboom