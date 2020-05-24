- Я считаю, что каждый человек вправе делать то, что он хочет. Это абсолютно нормально и правильно.
Есть ли геи в моей команде? Нет. Может, есть какие-то скрытные. Чтобы сказать официально, кто сегодня гей в футбольном мире Германии - я не знаю ни одного.
К этому относятся нормально в Германии, не только в Санкт-Паули. Вообще в Европе к этому относятся нормально, – приводит слова украинца ua.tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал "Бомбардир".
Борис Тащи выступает за немецкий "Санкт-Паули" с 2019 года. Также в Германии он играл за "Дуйсбург" и "Штутгард". В послужном списке 26-летнего украинца фигурируют московское "Динамо", украинские "Черноморец" и "Говерла", чешский клуб "Зброёвка".
Украинский хавбек "Санкт-Паули" Тащи: в Европе к геям относятся нормально
Украинский полузащитник немецкого клуба "Санкт-Паули" Борис Тащи рассказал об отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации в Европе.
Фото: Footboom
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