Глушаков: Семин - это величина "Локомотива". Можно клуб переименовать в Семина

- Я был шокирован. Юрия Палыча очень сильно уважаю. Семин - это величина "Локомотива". Можно "Локомотив" переименовать в Семина, и все.
Он такой рубаха-парень, настоящий русский человек. Человечище. Команду мог вокруг себя объединить.
Представляю ли его тренером другой команды? Если у него есть силы и желание, то все от него только зависит, - сказал Глушаков в эфире телеканала "Матч Премьер".
Соглашение "Локомотива" с Юрием Семиным, которое истекает 31 мая 2020 года, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит команду 1 июня.
Четвертый приход Семина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
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Фото: Football24
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