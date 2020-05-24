Кафанов: в Европе сейчас идет спор, кто лучше - Де Хеа или Эдерсон

Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов рассказал, кто из играющих в Европе голкиперов претендует на звание лучшего.

Фото: ФК "Ростов"