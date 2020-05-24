В Европе сейчас идет спор, кто лучше: Де Хеа или Эдерсон. У Эдерсона самый длинный удар ногой — 75 метров. После его длинных передач "Манчестер Сити" забивает голы и создает опасные моменты.
Де Хеа не владеет такой сильной передачей, и всего его действия связаны с игрой ногами, она правильная, есть логика, он никогда не выбивает мяч просто так, куда попало, - приводит слова Кафанова пресс-служба клуба.
На третье место Кафанов поставил Тер Штегена, далее Мануэля Нойера и Алиссона Беккера.
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Чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит". "Ростов" находятся на 4-м месте таблицы, имея в активе 38 очков.
Кафанов: в Европе сейчас идет спор, кто лучше - Де Хеа или Эдерсон
Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов рассказал, кто из играющих в Европе голкиперов претендует на звание лучшего.
Фото: ФК "Ростов"
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