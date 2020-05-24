"Ахмат" сообщил результаты проверки на коронавирус иностранных игроков

«Тесты на COVID-19 иностранных футболистов грозненцев, находившихся за границей после приостановки чемпионата и вернувшихся на днях в расположение клуба, дали отрицательный результат. В настоящее время игроки находятся на карантине». pic.twitter.com/CEWStgrNx6— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) May 24, 2020
"Ахмат" после 22-х туров занимает последнюю строчку РПЛ. Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился почётный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров.
Источник: Кадыров идёт на поправку