Об этом сообщает СЭ. Несмотря на то, что контракт Юрия Семина истекает 31 мая, участия в тренировках специлист не принимает.
Напомним, что руководство "красно-зеленых" приняло решение не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. 1 июня команду возглавит сербский специалист Марко Николич.
Тренировки "Локомотива" проводит Пашинин
Московский "Локомотив" с 22 мая приступил к тренировочному процессу под руководством ассистента главного тренера Олега Пашинина.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!