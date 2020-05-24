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Тренировки "Локомотива" проводит Пашинин

Московский "Локомотив" с 22 мая приступил к тренировочному процессу под руководством ассистента главного тренера Олега Пашинина.
Фото: ФК "Локомотив"
Об этом сообщает СЭ. Несмотря на то, что контракт Юрия Семина истекает 31 мая, участия в тренировках специлист не принимает.

Напомним, что руководство "красно-зеленых" приняло решение не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. 1 июня команду возглавит сербский специалист Марко Николич.


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Теги: Пашинин Локомотив
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