- Обратно в Россию, - написал исландец на фото в сторис Instagram.
Арнор Сигурдссон перешел в ЦСКА в 2018 году из шведского "Норрчепинга" за 4 миллиона евро. Полузащитник провел за "армейцев" 37 матчей в РПЛ и забил 8 мячей. Контракт исландца рассчитан до 2023 года.
Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня.
Арнор Сигурдссон вернулся в Россию на частном самолете
Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон опубликовал фотографию из частного самолета.
Фото: инстаграм Сигурдссона
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