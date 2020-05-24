"Контракт до сих пор дома лежит". Глушаков рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА в 2011 году
- Фух, боженька отвёл, - прокомментировала новость девушка.
- Так бы чаще видела меня, - опубликовал ответ на своей странице Глушаков.
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Глушаков выступает за грозненский "Ахмат" с лета 2019-го, подписав контракт на один сезон. За новый клуб полузащитник провел 17 матчей в РПЛ и забил 2 гола.
До этого Денис Глушаков играл за "Спартак" с 2013 по 2019. С красно-белыми российский полузащитник стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.
Глушаков и футболистка российской сборной Коваленко снова обменялись комментариями
Футболистка сборной России Ксения Коваленко в своем Instagram отреагировала на слова хавбека "Ахмата" Дениса Глушакова о несостоявшимся переходе в ЦСКА, полузащитник ответил ей.
Фото: инстаграм Глушакова
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