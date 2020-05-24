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Нарушений в спонсорском контракте между "Зенитом" и австрийской нефтяной компанией не обнаружено

Австрийская нефтяная компания OMV опубликовала результаты расследования по сделке с "Зенитом".
Фото: Romania Insider
Как сообщает Reuters, в сделке на 25 миллионов евро между OMV и петербургским клубом нарушений не обнаружено.

Ранее австрийский сайт Dossier допускал, что австрийская нефтяная компания помогает "Зениту" соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

5 мая австрийский сайт Dossier, который занимается расследовательской журналистикой, опубликовал результаты исследования в отношении Райнера Зеле - главы австрийской нефтяной компании OMV. Его заподозрили в растратах и слишком тесных контактах с Россией.

Источник сообщает, что компания OMV также не выявила нарушений со стороны своего руководителя.


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Теги: Зенит
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