Напомним, что сегодня исполнилось 95 лет со дня основания действующего чемпиона России.
"Сияй, свети, великий клуб!" Рекламная кампания к 95-летию "Зенита" от студии Артемия Лебедева (видео)
- К 95-летию, я больше чем уверен, "Зенит" подарит болельщикам и городу очередное чемпионство. За пять лет было бы здорово иметь на своей футболке вторую звезду. Очень желаю этого болельщикам и клубу! - приводит ТАСС слова экс-игрока.
Александр Кержаков выступал за "Зенит" на протяжении 13 лет. За это время он трижды становился чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.
- Никто не знает, что будет через год или два. Но на данный момент мне это видится так, – добавил Кержаков, рассуждая о том, что на данный момент тяжело вести речь о повторении еврокубкового успеха клуба, который выиграл кубок УЕФА в 2008 году.
После 22-х туров сине-бело-голубые занимают первую строчку в турнирной таблице, опережая "Локомотив" на девять очков.
Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.
Кержаков: уверен, что "Зенит" к 95-летию подарит чемпионство болельщикам
Экс-форвард "Зенита" и сборной России Александр Кержаков выразил уверенность, что по итогам текущего сезона чемпионом станет питерская команда.
Фото: ТАСС
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