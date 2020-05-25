Напомним, что Погребняк выступал за "Зенит" с 2007 года по 2009-й.
- Желаю Павлу Погребняку и его семье скорейшего выздоровления. Он оставил большой след в истории "Зенита".
Хочется, чтобы коронавирус поскорее ушел. Правильно делают, что постепенно дают людям выходить на улицу. Надо, чтобы человек находился на свежем воздухе, но делать это нужно аккуратно, — приводит слова Орлова Sport24.
Павел Погребняк, у которого ранее нашли коронавирус, на данный момент находится в больнице в Екатеринбурге. Ранее стало известно, что заразилась вся семья игрока.
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36-летний форвард защищает цвета "Урала" с сезона 2018/19. За клуб из Екатеринбурга Погребняк в нынешнем сезоне провел 12 матчей и забил два гола.
Орлов пожелал заболевшей коронавирусом семье Погребняка выздоровления
Популярный комментатор Геннадий Орлов пожелал скорейшего выздоровления семье форварда "Урала" Павла Погребняка.
Фото: ФК "Урал"
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