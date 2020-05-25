Напомним, что текущее соглашение "Локомотива" с Юрием Семиным, которое истекает 31 мая, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит команду 1 июня.
- Больше меня поражают совершенно левые отмазки. При Сёмине прогрессировали многие молодые футболисты. Если клуб принимает решение идти другим путем, то нужно говорить об этом в открытую. А у нас начинают что-то придумывать, чтобы потом не больно было падать. Такая ситуация происходит не впервые.
Думаю, что Марко Николич не удержит второе место. Если генеральный директор клуба заявляет, что будет всех игроков распродавать, то как он может занять второе место? Да и кто такой Николич? - приводит слова игрока "Спорт Уик-Энд".
Четвертый приход Семина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
Быстров: поражают совершенно левые отмазки руководства "Локомотива"
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал решение руководства "Локомотива" не продлевать контракт с Юрием Сёминым.
Фото: ТАСС
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