— В "Спартаке" и других командах ему подчас не хватало наших, ленинградских качеств: стойкости, коллективизма, готовности к самопожертвованию. Сейчас он бьется до конца, никогда не сдается, — рассказал Беглов в интервью РИА Новостям.
31-летний Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. Футболист является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне форвард провёл 21 матч в Чемпионате России, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач. Его контракт с "Зенитом" истекает летом нынешнего года.
Губернатор Санкт-Петербурга: В "Спартаке" и других командах Дзюбе подчас не хватало ленинградских качеств
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что нападающему "Зенита" Артему Дзюбе не хватало в "Спартаке".
Фото: Rusfootball.info
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