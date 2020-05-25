— Наше мнение в этом вопросе не имеет никакого значения. Есть рекомендации УЕФА, согласно которым следует доиграть национальные чемпионаты. Есть РФС, который принял окончательное решение. Нет никакой разницы, как участники соревнований относятся к данному вопросу.
Если есть такая возможность, то мы, конечно, выступаем за доигровку, — рассказал Арутюнянц в интервью Sport24.
Напомним, ранее стало известно, что чемпионат России будет возобновлен 21 июня. С этой даты команды доиграют восемь матчей, а со 2 августа начнут новый сезон.
Президент "Ростова": мнение команд РПЛ в вопросе возобновления сезона не имеет никакого значения. Есть лига и УЕФА
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал о своём отношении к возобновлению чемпионата России.
Фото: Getty Images
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