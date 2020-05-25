— Выписался, но ещё не всё хорошо. Лёгкие поражены, но теперь буду долечиваться дома. Ещё думаю две недели. Но попробую приступить к работе, и в клубе в том числе, — рассказал Федун в интервью ТАСС.
Напомним, коронавирусная инфекция у владельца "Спартака" была подтверждена 7 мая. Он провёл две недели в больнице.
В России общее число заболевших коронавирусной инфекции превысило 353 тысячи человек. Свыше 118 тысяч тысяч из них — выздоровели, 3 633 — умерло.
Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса в домашнем режиме
Владелец "Спартака" Леонид Федун, заразившийся коронавирусом, сообщил, что продолжит лечение от болезни дома.
Фото: РИА Новости
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