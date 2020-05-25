Евсеев — о тренировках "Уфы": иногда стоит сделать шаг назад, чтобы потом получилось два шага вперед

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о тренировочном процессе в команде.

Напомним, уфимская команда тренируется на базе в челябинском Аше. Это место оценил известный журналист Юрий Дудь.Чемпионат России возобновится 21 июня. Команды с этой даты доиграют восемь оставшихся туров. Новый сезон начнётся 2 августа.