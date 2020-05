Евсеев — о тренировках "Уфы": иногда стоит сделать шаг назад, чтобы потом получилось два шага вперед

View this post on Instagram

Провели сегодня только одну тренировку. Видно по ребятам, что работают на сборе качественно. Все под нагрузкой. Усталость накопилась. К тому же второй раз за неделю занимались в тренажерном зале. Плюс тренировались с мячами на песке. Поэтому решили дать игрокам отдохнуть после обеда, чтобы завтра у них было настроение тренироваться. Тренировки без улыбок в тягость. Иногда стоит сделать шаг назад, чтобы потом получилось два шага вперед. Это условно, конечно. Назад не шагаем, двигаемся вперед потихоньку. У нас еще 2 дня до полноценного выходного. Проведем их в двухразовом режиме. Сейчас многие говорят, что @ufafc очень открыта, показывает фото тренировок, рассказывает о них. Знаете, сегодня что-то скрыть практически невозможно. Знаю, кто как тренируется из других команд. Наши южные клубы пережили карантин в своем режиме, подстроились под него. Эпидемиологическая ситуация везде была разная. Кто-то не заканчивал тренироваться. У кого-то карантин был условный: пауза на 10 дней, 2 недели. Поэтому когда говорят про неравные условия, считаю, что равных условий не бывает. Мы все в неравных условиях. У кого-то бюджет больше, у кого-то меньше. У кого-то условия для работы лучше, у кого-то хуже. Команды изначально разные, тем футбол и интересен. #спорт #футбол #фкуфа #премьерлига #нашалигачемпионов #евсеев