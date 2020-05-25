Зобнин, который переболел коронавирусом, вернулся к тренировкам со "Спартаком"

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Сегодня на вечерней тренировке к команде присоединился Роман Зобнин ? ? Утром наш вице-капитан прошел дополнительное обследование в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией. ? Результаты показали, что @zobnin47 полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам ?
Тесты показали у футболиста, который ранее переболел коронавирус, отсутствие вируса. Полузащитник вернулся к тренировкам с основной командой "Спартака".
Напомним, чемпионат России возобновится 21 июня. Командам предстоит доиграть восемь матчей, а 2 августа начнётся новый сезон.