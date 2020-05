Зобнин, который переболел коронавирусом, вернулся к тренировкам со "Спартаком"

View this post on Instagram

Сегодня на вечерней тренировке к команде присоединился Роман Зобнин ? ? Утром наш вице-капитан прошел дополнительное обследование в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией. ? Результаты показали, что @zobnin47 полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам ?