— Надеюсь, что впереди у нас будет потрясающее будущее. Как можно больше вам терпения, радости, здоровья. Болейте за "Зенит", переживайте за нас, помните историю "Зенита" и не забывайте, пожалуйста, о нас. Ваша поддержка нам очень-очень сильно нужна. Всем удачи, всем до свидания. Еще раз с праздничком, — рассказал Дзюба в эфире телеканала "Матч ТВ".
31-летний Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 21 матч в Премьер-лиге, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.
Дзюба — о 95-летии "Зенита": надеюсь, что впереди у нас будет потрясающее будущее. Болейте за "Зенит"
Фото: Rusfootball.info
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