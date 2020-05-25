- От того, что чемпионат будет продлен или от того, что чемпиона объявят по нынешним итогам, ничего не изменится. Наш клуб был и останется чемпионом.
Да, болельщики ждут победы, пусть даже матчи будут проходить при пустых трибунах. Но по телевизору матч покажут. Поздравить нужно и тренеров, и игроков, и всех, кто создавал славу этой команды, - цитирует актера Национальная служба новостей.
Футбольному клубу "Зенит" исполнилось 95 лет
Сезон РПЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня. Команды сыграли 22 тура. По их итогам петербургский "Зенит" располагается на лидирующей строчке таблицы, имея в активе 50 очков. Ближайшие преследователи "Локомотив" и "Краснодар" отстают на 9 баллов.
В 23-м туре РПЛ ЦСКА на "ВЭБ-Арене" примет "Зенит".
Боярский - о возобновлении РПЛ: "Зенит" был и останется чемпионом
Актер театра и кино, известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский поздравил клуб с днем рождения и отметил, что команда станет чемпионом независимо от перспектив текущего сезона.
Фото: Lenta.ru
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