- Правильным ли было решение перейти в чемпионат Чехии? Абсолютно.Тогда мне предлагал "Амкар" на сборы поехать, но Чехия была намного интереснее.
Обида на "Краснодар"? Нет-нет. Все, что ни делается, все к лучшему. Может, не получилось бы ничего, останься я в "Краснодаре", хорошо, что вовремя уехал в Чехию.
Уехал из "Краснодара", поиграл в Европе, попал в сборную, забил за сборную. Жалеть точно не о чем, – сказал Комличенко в эфире России 24.
Николай Комличенко является воспитанником "Краснодара". За "горожан" форвард выступал с 2013 по 2018.
В московское "Динамо" футболист перешел в период зимней паузы текущего сезона из чешского клуба "Млада-Болеслав". Контракт с нападающим был подписан на 4 с половиной года.
В сезоне 2019/20 Николай провел за московский клуб 3 матча и отметился голом. После 22-х туров "Динамо" расположилось на 6-й строчке таблицы, имея в активе 30 очков.
Комличенко: не получилось бы ничего, останься я в "Краснодаре"
Нападающий московского "Динамо" Николай Комличенко рассказал, почему в свое время не остался в "Краснодаре".
Фото: Sportbox
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