- Не вижу в киберспорте ничего плохого. Наоборот, например, ФИФА сейчас продвигает киберфутбол, рекомендует всем профессиональным клубам развивать его, создавать у себя секции.
В "Зените" такая есть, я недавно награждал победителей турнира по киберфутболу, который проводил клуб, познакомился с этими ребятами. Немного не понравилось, что все они выглядят неспортивными, у всех избыточный вес. Наверное, киберспорт хорош для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, - приводит слова журналиста Петербургский дневник.
Орлов: киберспорт хорош для людей, у которых есть проблемы со здоровьем
Комментатор Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к киберспорту.
Фото: Петербургский дневник
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