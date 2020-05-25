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В РФС обсудили ребрендинг, нейминг лиг и маркетинговую стратегию при реорганизации ПФЛ

26 мая в РФС сообщили, что состоялось заседание комитета по маркетингу под председательством Дениса Соловьева.
Фото: сайт РФС
Как сообщает официальный сайт РФС, на повестке дня были вопросы ребрендинга РФС, нейминга лиг. Также участники обсудили предложенную маркетинговую стратегию, которая будет использована при реорганизации ПФЛ.

Также намечен старт проекта "Цифровой стадион". Специальные развлекательные платформы, которые позволят всем желающим окунуться в атмосферу стадионов страны.

Сезон РПЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня. Команды сыграли 22 тура. По их итогам петербургский "Зенит" располагается на лидирующей строчке таблицы, имея в активе 50 очков.


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Теги: РФС
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