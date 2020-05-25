В РФС обсудили ребрендинг, нейминг лиг и маркетинговую стратегию при реорганизации ПФЛ

26 мая в РФС сообщили, что состоялось заседание комитета по маркетингу под председательством Дениса Соловьева.

Фото: сайт РФС