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Комличенко рассказал, как болел за Россию во время ЧМ-2018 в австрийском отеле

Нападающий московского "Динамо" Николай Комличенко рассказал, как болел за сборную России во время ЧМ-2018, находясь на сборах в Австрии.
Фото: КП
- Во время ЧМ-2018 мы с "Младой" были на сборах в Австрии. Хорошо помню, когда с испанцами играли, Акинфеев потащил пенальти, как я орал на весь отель. Мне потом стучали, приходили люди из отеля, спрашивали, что случилось. Я отвечал: "Все хорошо, русские, вперед!" - сказал игрок в эфире России 24.

На чемпионате мира в России 2018 года наша сборная дошла до четвертьфинала турнира. На этой стадии команда уступила хорватам в серии пенальти. Трофей достался сборной Франции.

В московское "Динамо" Николай Комличенко перешел в период зимней паузы текущего сезона из чешского клуба "Млада-Болеслав". Контракт с нападающим был подписан на 4 с половиной года.

В сезоне 2019/20 Николай провел за московский клуб 3 матча и отметился голом. После 22-х туров "Динамо" расположилось на 6-й строчке таблицы, имея в активе 30 очков.


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Теги: Комличенко Динамо ЧМ-2018
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