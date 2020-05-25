Напомним, 22 мая у всех членов семьи Павла Погребняка диагностирована коронавирусная инфекция.
Жена Погребняка: у Павла двусторонняя пневмония! Никто не звонил, не приезжал!
- Мы продолжаем лечиться, но нам становится лучше, и я уверена, это благодаря вашим пожеланиям и молитвам, - написала Мария в своем Instagram.
Павел Погребняк, у которого ранее нашли коронавирус, на данный момент находится в больнице в Екатеринбурге.
36-летний форвард защищает цвета "Урала" с сезона 2018/19. За клуб из Екатеринбурга Погребняк в нынешнем сезоне провел 12 матчей и забил два гола. "Урал" после 22-х туров располагается на 10-м месте, у команды 25 баллов.
По статистике на 26 мая, в России выявлено 362 342 заболевших коронавирусом (8 915 за последние сутки), 131 129 человек выздоровело, 3 807 - умерло.
Жена Погребняка: нам становится лучше
Супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария в своем инстаграме рассказала, что ее семья чувствует себя лучше.
Фото: СЭ
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