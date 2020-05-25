Гинеру сегодня исполняется 60 лет.
"Хочу поздравить Евгения Ленноровича с 60-летием, с юбилеем. Желаю ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и, абсолютно уверен, новых успехов футбольного клуба ЦСКА.
То, что Евгений Леннорович внес большой вклад в развитие российского футбола, - очевидно", - приводит слова Газзаева ТАСС.
ЦСКА в турнирной таблице РПЛ набрал 36 очков и занимает пятое место.
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Валерий Газзаев: то, что Гинер внес большой вклад в развитие российского футбола, - очевидно
Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поздравил с днем рождения президента армейского клуба Евгения Гинера.
Фото: сайт ЦСКА
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