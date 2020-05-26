14 мая "Локомотив" официально объявил, что контракт с Семиным продлен не будет. С 1 июня новым главным тренером команды станет серб Марко Николич.
"Меня поражает наша общественность. Либо говорят, либо отмалчиваются. В "Локомотиве" собрана хорошая команда. Но, как по мне, это позорище, что с такими формулировками убирают Семина. Когда я слышу руководство, которое говорит, что результат - не главное. Я не понимаю, почему так легко прощаются с мэтром нашего футбола. Причем люди, которые наш футбол понимают с космоса. Не понимаю, почему так наплювательски относятся к своим фанатам. Теперь "Локомотиву" без Палыча будет тяжело удержаться. Там те люди, которым все равно на клуб. Может я жестко говорю, но это так", - сказал Дзюба в прямом эфире в инстаграме "Матч ТВ".
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"Это позорище!" Дзюба раскритиковал руководство "Локомотива" за расставание с Семиным
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением о решении "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.
Фото: © РИА Новости
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