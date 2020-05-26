Стадион "Урала" не пострадал после урагана. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов.
Напомним, в результате сильного урагана в Екатеринбурге были повреждены здания и повалены деревья. Известно о четырех погибших.
"У нас все в порядке, стадион не пострадал после урагана", - цитирует Иванова ТАСС.
Стадион "Урала" "Екатеринбург-Арена" был реконструирован к чемпионату мира-2018. Арена вмещает 35 тысяч болельщиков.
"Урал" в турнирной таблице РПЛ занимает 10-е место, набрав 25 очков в 22 матчах.
Иванов: стадион "Урала" не пострадал после урагана
Стадион "Урала" не пострадал после урагана. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов.
Фото: znak.com
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