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Газизов отреагировал на новость о продаже клуба

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал новость о продаже клуба.
Фото: Sportbox
- Мы клуб, который заточен на бизнес-проекты. Остальное должно решаться в тишине.

Вы знаете, что российские клубы, да и не только российские, всегда ищут партнёров больших. А то, что история может быть связана с Сашей (Зинченко), мы вели себя подобающе. Запомнились мы или не запомнились, не нам судить, - цитирует Газизова Бизнес Онлайн.

Источник: владельцы "Манчестер Сити" и "Ред Булла" планируют купить "Уфу"

Агент Варга заявил, что владельцы "Ман Сити" провели переговоры по приобретению акций российских клубов

City Football Group является владельцем "Ман Сити", "Мельбурн Сити", "Монтевидео Сити", "Нью-Йорк Сити" и т.д. CFG управляет девятью командами по всему миру.

"Уфа" после 22-х туров занимает девятое место в чемпионат России. Сезон РПЛ планируется возобновить 21 июня.


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Теги: Газизов Уфа
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