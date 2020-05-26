- Мы вели переговоры с двумя командами из России. Называть их не буду. Зачем холдингу российский футбол? Генеральная философия City Group - иметь клубы на всех континентах и в ведущих странах, - цитирует агента РБ.
Также Шандор Варга отметил, что несмотря на события в мире холдинг все равно планирует приобрести один из клубов в России, однако сделает это чуть позже. Какой именно клуб - не уточняется, компания исследует рынок в целом.
City Football Group является владельцем "Ман Сити", "Мельбурн Сити", "Монтевидео Сити", "Нью-Йорк Сити" и т.д. CFG управляет девятью командами по всему миру.
Агент Варга заявил, что владельцы "Ман Сити" провели переговоры по приобретению акций российских клубов
Агент Шандор Варга подтвердил информацию, что холдинг City Football Group, который владеет "Манчестер Сити" и рядом других клубов, провел переговоры с командами России о приобретении части акций.
Фото: РБ
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