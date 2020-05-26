Агент Варга заявил, что владельцы "Ман Сити" провели переговоры по приобретению акций российских клубов

Агент Шандор Варга подтвердил информацию, что холдинг City Football Group, который владеет "Манчестер Сити" и рядом других клубов, провел переговоры с командами России о приобретении части акций.

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