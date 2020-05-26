Как сообщает СЭ, сербский специалист к этой дате уладит вопросы с оформлением документов.
"Локомотив" арендует для Николича чартерный самолет. После прилета серб будет обязан пройти двухнедельный карантин. Ориентировочно, тренер приступит к обязанностям 13 июня.
Контракт 40-летнего сербского специалиста с "красно-зелеными" вступает в силу 1 июня.
Напомним, нынешний тренер "Локомотива" Юрий Семин покинет пост по истечении контракта 31 мая.
Команда в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
Стала известна дата прибытия Николича в Россию
Новый главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич должен прилететь в Москву 30 мая.
Фото: Sportbox
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