"Крылья Советов" сообщили, что среди легионеров нет зараженных коронавирусом

????Сегодня пришли результаты тестов иностранных игроков и тренеров «Крыльев Советов», прибывших в Самару несколько дней назад. Все тесты - отрицательные. Иностранцы по-прежнему находятся на карантине и продолжают подготовку по своим индивидуальным планам тренировок.