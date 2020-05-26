"Крылья Советов" сообщили, что среди легионеров нет зараженных коронавирусом

????Сегодня пришли результаты тестов иностранных игроков и тренеров «Крыльев Советов», прибывших в Самару несколько дней назад. Все тесты - отрицательные. Иностранцы по-прежнему находятся на карантине и продолжают подготовку по своим индивидуальным планам тренировок.— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) May 27, 2020
Миодраг Божович и легионеры "Крыльев Советов" прибыли в Самару
Напомним, что чемпионат России возобновится 21 июня. "Крылья Советов" по итогам 22-х туров находятся на 15-м месте таблицы, имея в активе 22 очка.