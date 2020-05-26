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"Крылья Советов" сообщили, что среди легионеров нет зараженных коронавирусом

Самарские "Крылья Советов" в своем Twitter опубликовали информацию, что после проведенного тестирования легионеров, прибывших накануне в Россию, зараженных COVID-19 не выявлено.


Миодраг Божович и легионеры "Крыльев Советов" прибыли в Самару

Напомним, что чемпионат России возобновится 21 июня. "Крылья Советов" по итогам 22-х туров находятся на 15-м месте таблицы, имея в активе 22 очка.


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Теги: Крылья Советов Коронавирус
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