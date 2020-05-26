По информации Чемпионата, соглашение будет заключено по схеме "2+1". Зарплата футболиста составит не менее 3 млн евро в год.
Руководство клуба ждало, пока у Дзюбы истечёт контракт с агентством Жорже Мендеша, чтобы не платить агентские. Соглашение с агентством португальца у россиянина истекло зимой.
Как утверждает источник, после неудобств, связанных с пандемией коронавируса и приостановкой сезона, стороны поставят подписи в новом соглашении.
Дзюба является воспитанником "Спартака". В 2015 году Артем на правах свободного агента перешёл в петербургский "Зенит". В нынешнем сезоне на счету форварда 15 голов и 12 ассистов в 28-ми матчах за клуб северной столицы во всех турнирах. За 167 матчей в составе питерского клуба Дзюба забил 73 гола и отдал 51 ассист.
Источник: "Зенит" не продлевал контракт с Дзюбой, чтобы не платить комиссию агенту Роналду
Петербургский "Зенит" и нападающий клуба Артем Дзюба согласовали новый контракт еще зимой, однако ввиду нескольких причин не объявляют о договоренностях.
Фото: peterburg2.ru
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