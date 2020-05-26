Как сообщает Чемпионат, переговоры Семака и "Зенита" шли все последние месяцы. Стороны на начальном этапе не сходились в зарплате и нескольких пунктах в контракте. Одним из таких пунктов была опция пролонгации соглашения на один год после истечения договора. В итоге стороны сошлись на "2+1".
Получать специалист будет в районе 2,5 млн евро в год.
Как утверждает источник, после неудобств, связанных с пандемией коронавируса и приостановкой сезона, стороны поставят подписи в новом соглашении.
Напомним, 44-летний Семак возглавляет "Зенит" с лета 2018 года. В первом сезоне под руководством специалиста команда выиграла чемпионат страны. В нынешнем сезоне клуб идет на первом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 50 очков после 22-х туров.
Источник: Семак и "Зенит" не сходились в зарплате и нескольких пунктах в контракте
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак и руководство клуба не могли прийти к соглашению по размеру зарплаты.
Фото: СЭ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!